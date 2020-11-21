說起馬雲，想必很多人都不陌生，他所創立的阿里巴巴集團，讓他成為大陸最成功的男人之一，他不僅多次登上大陸首富的寶座，並且是大陸網際網路行業的領袖級人物。而他如今的成功並不是只依靠著個人的努力，背後也有一群默默付出的人。而在這群人之中，有這麼一個女人，她追隨了馬雲9年，如今身價百億(人民幣,下同)的她卻依舊選擇單身，這個女人就是阿里集團旗下雲峰基金的總經理李穎。

綜合陸媒報導，李穎祖籍廣東梅縣，由於家人工作的關係，從小在深圳長大，就讀初中二年級的時候，跟隨父母一起移居美國。到了美國後，17歲的她便同時被三所名校錄取，分別是麻省理工、史丹福及耶魯大學，最終她選擇了麻省理工。

自幼學習能力極佳的她，在麻省理工就讀了三年，便完成其他人多年才能學完的學業，更是取得了計算機科學、經濟學學士以及電子工程及計算機科學碩士三個學位。畢業的時候，她才20歲。

2000年，她便進入麥肯錫，一整天跟著五、六十歲的人工作；2002年，便在Ikanos做市場及營銷總監；2006年，她加入KPCB，成了KPCB最年輕全球合夥人；2010年，馬雲三赴矽谷，只為讓她出任雲峰基金的總經理。

報導指出，當時阿里巴巴「雲峰基金」正式成立之後，馬雲就想到了唯一的人選，那就是遠在美國矽谷的李穎。由於李穎能力、履歷極其出色，馬雲為了邀請她加入阿里巴巴，還曾「三顧茅廬」。當馬雲第三次來到矽谷邀請李穎時，她終於同意了，當時李穎也認為自己已經具備了創業者必備的管理經驗，而且由於經歷了多個工作的經驗，讓她積累了各種資源。

後來，「雲峰基金」在她的管理之下，從原本的100億一路擴張發展到如今數百億。而且她的目光獨到，在雲峰一期資金僅僅投入了30多億元，就淨賺了120多億，被譽為是「大陸最美的女總裁」，還有媒體更稱她為女版巴菲特。如今她已經跟隨馬雲九年，身價已經達到了百億，40歲了卻依舊單身。她對未來另一半的唯一標準就是不能打擾她工作。

之前，她接受福布斯榜採訪時曾表示，她也不知道以前為什麼會把自己弄得那麼趕、那麼累，可能是太年輕，圖新鮮吧！不喜歡安逸的生活，又很想把很多事情馬上做完，可以去做其他事情。大學的時候想快點畢業，工作的時候想早點退休，現在想想有點遺憾的。然而，她的經典語錄之一，也許已經隱含著了她不平凡一生的哲理，「知道自己要幹什麼，夜深人靜，問問自己將來的打算，並朝著那個方向前進」。

(中時新聞網)