興大附農今天在黑豹旗16強與大同高中交手，9局上差點花光5分領先優勢，主要是跑壘及守備常在比賽中出問題，總教練廖宏淵點出原因，主要是球隊沒有自己的球場，加上陣中球員國中時幾乎都非主力，球員欠缺經驗也是原因之一。

興大附農先發投手張祖恩開賽稍有不穩，加上隊友守備也出現失誤，一口氣掉了3分，但下個半局隊友用4支安打成功追平，3局上大同再添1分，興大附農在4局下再度扳平。

5局下興大附農游凱杰安打、侯柏睿三壘安打送回超前分，自己則靠著一壘界外飛球跑回球隊第6分，之後又在6、7兩局攻下4分，將分差擴大至5分。

原以為比賽就此定調，沒想到9局上大同靠著一壘手侯柏睿失誤展開反撲，追到1分差，好在興大附農投手蔡子進成功守成，助隊以10比9驚險搶下8強門票。

「臉都綠了！」賽後教頭廖宏淵談到被大同追到1分差時苦笑著說，他表示，近年來台中青少棒好手都往公費學校跑，不僅是自己學校，就連台中傳統球隊西苑高中也收不太到頂尖球員，「我們不強求留下頂尖球員，但希望至少中間程度的球員能夠留下。」

也因為好手外流嚴重，興大附農投手戰力稍嫌薄弱，廖宏淵直言：「所以我們只能靠打擊幫忙，我也跟球員說一場比賽我們沒有打個3、5分不用想要贏，也因為投手戰力不佳，只要壘上有人時就容易造成守備壓力，導致狀況變多。」

此外，興大附農在比賽中也時常出現跑壘失誤的問題，廖宏淵認為，主要是跟球隊沒有自己的球場有關，「學校只有簡易的內野練習場，沒有自己的正式球場，加上球員國中階段也比較少上場，欠缺比賽經驗導致跑壘問題較多。」

(中時 )