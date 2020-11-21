參與蝴蝶標放體驗的孩子在蚊帳內開心笑著說，蝴蝶摸起來滑滑的。（蔡旻妤攝）

台東生態工作者呂縉宇21日在鹿野區役場辦理蝴蝶標放體驗，在蝶身翅膀「中室」用不含酒精成份的標記筆，寫上標記代號。（蔡旻妤攝）

台東生態工作者呂縉宇21日在鹿野區役場辦理蝴蝶標放體驗，藉由蝴蝶標識及再捕獲的方法，來記錄蝴蝶的遷移行為。（蔡旻妤攝）

台東生態工作者呂縉宇21日在鹿野區役場辦理蝴蝶標放體驗，藉由蝴蝶標識及再捕獲的方法，來記錄蝴蝶的遷移行為；有趣的是，遇到翅膀破損的蝴蝶，竟然可透過其他蝶翅、樹葉、三秒膠等進行蝶翅修復工作。

來到鹿野區役場，只見空無一物的蚊帳，沒有半隻蝴蝶，呂縉宇在開始前數分鐘神色自若地往建築物後方走去，用捕蝶網對著後方的一片草皮及樹叢「撈蝶」，不用5分鐘功夫，網子內已至少有10來支蝴蝶，他便將蝶群放進蚊帳內，詢問他怎能如此輕鬆捕獲一群蝴蝶？他回答「因為人生將近三分之一都在做這件事啊！」

標放蝴蝶主要目的是記錄牠的遷移路徑，測量身體狀況計算總數量、記錄物種分類等。「這隻是紫斑蝶…公的！」標放作業首先需分辨性別，由於公蝶尾端有毛筆器，會伸出來發散費洛蒙，吸引母蝶，容易分辨。

蝴蝶若翅膀破損不能飛，那就離死亡不遠，呂縉宇說標記時也要做蝶翅修復工作，有時蒐集掉落的蝶翅來修補，甚至用樹葉、三秒膠，或是幫牠在未破損的另一側翅膀剪出相同痕跡，都是幫助蝴蝶重新展翅高飛的方法。

最後，在蝶身翅膀用不含酒精成份的標記筆，寫上標記代號，通常是由2個字的英文字母及日期所組成，英文是指地點，數字1121則是代表被標記的月分、日期，作業要由受過專業訓練的志工執行，這樣才不會讓蝴蝶因標記受傷、死亡。

(中時 )