國家通訊傳播委員會（NCC）不同意中天電視台換照，形同粗暴關台，扁時代前新聞局長鍾琴痛批，中天關台就是赤裸裸府院一條龍下來的政治案件，NCC號稱獨立運作的媒體管理機構，只能說是「使命必達」。

鍾琴指出，自己於2000年進入唐飛內閣，擔任第一位新聞局長，當時民進黨第一次有機會執政，還保有一些對民主自由價值的尊重，今天已是2020年，民進黨在第2度執政、第2任期的時候，毫不猶豫、毫不羞恥的撥下民主自由外衣，她必須說，中天關台就是赤裸裸府院一條龍下來的政治案件，NCC則是使命必達。

鍾琴將中天關台比喻為21世紀數位時代的焚書坑儒事件，令人驚悚萬分，批評民進黨正在做思想淨化，把一家擁有自己立場但是兢兢業業、規矩運作的媒體關掉。她說，中天的行為放諸所有國內媒體並不為過，你挺綠、他挺藍，為何中華民國這民主前緣國家，卻規定你不能挺藍、不能挺紅、不能挺兩岸和平？

鍾琴表示，共產黨在歐洲國家幾乎都是合法政黨，對岸大陸雖然叫中國共產黨、一黨執政，但它真的走共產主義嗎？它不是走市場經濟嗎？它是用社會主義觀念節制市場發展，三民主義也是有社會主義精神的，經濟發展程度高的西歐、北歐，都不是純粹市場主義，而是融入社會主義照顧弱勢，這才是人類。

(中時 )