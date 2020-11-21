第57屆金馬獎頒獎典禮今（21日）在國父紀念館登場，由楊千霈、大鶴擔任星光大道主持人，大鶴第一次主持三金典禮，雖然事前做足功課，但一開口採訪入圍者，就被PTT網友認為表現有些可惜「講話咬字有點令人出戲」。

大鶴首度挑戰主持金馬紅毯，但因為本身發音的關係，引起不少網友熱議「怎麼覺得有點大舌頭」、「覺得大鶴口條不太行耶，雖然他咬字本來就這樣」、「口齒真的要清晰一點」、「含滷蛋真的不行」，不過也有人認為第一次主持大獎難免緊張，紛紛替他加油「大鶴應該緊張到不行XD 但感覺的出來有努力在咬字不要太糟」、「大鶴很不錯啊，一直有在顧鏡頭呈現的畫面」、「大鶴的口條就天生的沒辦法 勇於嘗試給推」。

而有紅毯主持多年經驗的楊千霈，在《狂舞派3》劇組登場時，直接以中文、粵語雙聲道採訪他們，被網友大讚「直接開雙聲道 好威XDD」、「千霈超強」、「廣東話厲害啊」，超穩氣場被PTT推爆一片。

第57屆金馬獎頒獎典禮21日在在國父紀念館登場，延續去年金馬56模式，不設主持人，而國片爆發的今年，男女主角、男女配角都被視為「死亡之組」，到底獎落誰家令影迷們相當期待，頒獎嘉賓則都邀來電影界重量級人物，連坎城金棕櫚導演是枝裕和也來台力挺，最後金曲歌后艾怡良、創作鬼才黃明志、盧廣仲都會登台表演，整場典禮亮點多多。

(中時新聞網)