37歲馬來西亞歌手黃明志稍早踏上金馬57紅毯，今年他以電影《你是豬》的主題曲〈Happy Family〉入圍最佳原創電影歌曲，他透露因為電影牽扯到種族、宗教歧視，在吉隆坡被人檢舉，打趣說：「回去可能要搬關很久」。

黃明志受訪時說今天就是穿一身帥氣黑色現身，眼鏡就搭配電影的主題「禁片」，製造出被擋住眼睛身分的效果，他透露今晚表演很特別，因為原本的歌太多髒話，加上搭檔無法先來台隔離後參加，他便靈機一動，自己寫了首歌獻給金馬獎，是從未發表的新歌，將在金馬舞台上第一次表演。

金馬57今晚在台北國父紀念館舉行，由評審團主席李安領軍，星光大道主持人楊千霈「大鶴」林鶴軒開場，今年金馬獎不設主持人，知名音樂製作人、天后張惠妹的經紀人陳鎮川擔任典禮總監，有過6屆金曲獎典禮製作經驗的他透露「今年的氣氛很特殊，金馬獎又在接近年底的時間舉辦，我希望能加入多一些正面、明亮、開心的元素，用更加輕鬆的曲線來進行頒獎典禮。」

除了今年金馬獎典禮沒有主持人之外，還有3大亮點，一是入圍名單競爭激烈，入圍最多的是11項的《消失的情人節》，影帝、影后堪稱死亡之組，莫子儀對上劉冠廷，陳淑芳對上桂綸鎂及白靈，二是頒獎陣容強大，除了坎城金棕櫚導演是枝裕和，還有影后李心潔、謝盈萱，最後是表演亮點多，由小提琴家陳銳開場，艾怡良、黃明志、陳淑芳、于子育也會獻唱。

(中時新聞網)