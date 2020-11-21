所謂的「禁慾系」是指外表看起來冷淡、似乎沒有慾望、和旁人有距離感的樣子，星座運勢網站「星座巫師」分享，以下5個星座特別有一種令人無法抗拒的「禁慾系」魅力，而且越老越吸引人！

▍1.處女座

處女座的外表看起來就給人難以親近的感覺，而且性格又比較高傲冷淡，完全就是「禁慾系」星座代表，他們也不愛強求愛情，喜歡自然的相處，對他太熱情他反而會不知如何應對，所以總是看起來一副冷酷的樣子。

▍2.摩羯座

摩羯座的人總是散發一股老練又沉穩的氣息，他們擅於隱藏情緒，不太容易從他的臉部表情觀察到他的心意，而且他們屬於「越陳越香」的類型，隨著年齡增長，他們會散發一種充滿成熟魅力的氣息，總能給身邊的人充分的安全感，讓人不自覺的被他吸引。

▍3.天秤座

天秤座本來就是十二星座的顏值代表，所以總是能在第一時間吸引旁人的目光，他們很愛面子，有時給人傲嬌感、有時又好像很謙虛，臉上常常沒表情，這樣的天秤座反而把周圍的人迷得團團轉！

▍4.獅子座

獅子座自帶霸氣光環，而且無時無刻在展現魄力和魅力，獅子的禁慾系還會表現在愛情中，他們對不愛的人非常冷淡，對喜歡的人則是盡力呵護，雖然看起來還是一副冷冰冰的表情，但從他的行動中可感受到他的貼心。

▍5.金牛座

金牛座的性格很實際又很沉穩，給周圍的人十足的安全感，他們會用高冷的態度去隱藏自己的真實想法，但如果是他最愛的、最親近的人，則可以看到他撒嬌討抱抱的一面，身為金牛的愛人很幸福！

(中時新聞網)