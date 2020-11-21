台東縣鹿野區役場相當於現在的鄉公所，是縣內唯一從日治所遺留下來的四垂式日式建築，特別的是，它不倚靠公部門資源補助管理的古蹟，是透過民間力量重生的老屋。現在假日往往有市集或各類藝文活動。（蔡旻妤攝）

台東縣鹿野區役場相當於現在的鄉公所，是縣內唯一從日治所遺留下來的四垂式日式建築，日式塌塌米空間內有京都市集展示空間。(蔡旻妤攝)

台東縣鹿野鄉龍田村是日治時期移民村，鹿野區役場建造於1921年，是縣內唯一從日治所遺留下來的街庄役場建築，於2016年被登錄為歷史建築，特別的是，它並非倚靠公部門資源補助修繕管理，而是由龍田蝴蝶保育協會向台糖承租土地，透過民間力量重生的老屋。

來到鹿野區役場，可以發現這裡不定期舉辦市集和藝文展演，進一步了解後，才發現這裡有群懷抱夢想的在地人，從2001年起，由10位年輕農民組成的「龍田蝴蝶工作坊」，已重塑社區特色為願景，隨後發展成為「龍田蝴蝶保育協會」。

區役場一度面臨拆除危機，但村民們數度反映要縣政府、鄉公所修繕並保存，歷經數次抗爭後，在村民及龍田蝴蝶保育協會努力下，藉著各種募款及義賣活動，募得200多萬後，憑著毅力終取得建物所有權。

「當時有木工師傅帶領，還有德國技師協助，感動得說不出話來！」透過社區志工集結各界幫助下，他們以自然塗料修整牆面，並申請登記成為歷史建築，終於守護這塊土地的美好。

據了解，鹿野區役場建於日治大正10年，迄今已近百年歷史，是日治時代台東廳管內10座區役場僅存的四垂式日式建築。日本公務員辦公處叫「役場」，「庄役場」則類似我們所稱的區公所；戰後，區役場由鄉公所接收，改為職員宿舍。

「古屋被保存下來了，破舊屋頂已整建；老樹下的露台已搭建，襯托出她優美的線條。藉著區役場，大夥兒一起為老人家喚起那段美好的記憶！」

如今的區役場依然愜意嫻靜，日式塌塌米上有京都市集展示空間，每逢周末都有在地文化產物及農特產品展出；這裡除了藝文活動也結合咖啡館經營，讓村民懷舊外也增添更多美好回憶。

(中時 )