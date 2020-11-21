信義鄉新鄉國小，更名為「希娜巴嵐」國小，21日舉行更名揭牌及新校舍落成啟用；「新鄉」的布農族語希娜巴嵐Sinapalan，意喻遷移到像床一般舒適平坦之地，象徵孕育豐富的生命資源。

希娜巴嵐國小新建校舍落成及更名揭牌儀式，由副縣長陳正昇主持，在部落耆老施放狼煙、鳴槍昭告喜訊等傳統儀式中拉開序幕，校長伍曉鈴邀請原民會副主委林碧霞、鄉長全志堅等人揭牌，開啟希娜巴嵐國小新頁。

陳正昇說，這是新鄉部落的喜事，也是布農文化傳承的盛事，該校是第1所以布農族語更名的學校，顯示部落對布農文化傳承與族語認同相當強烈，學校落實鄉土教育，期許希娜巴嵐國小結合原住民文化特色與資源，提升學校教育的品質，讓孩子具備21世紀的競爭力。

教育處表示，縣長林明溱非常重視教育施政，經常走入偏鄉校園，了解教學環境及教育設施，並積極爭取經費改善充實，後續將再推動操場改善及教師宿舍改建，讓偏鄉教育場域更優質完善，也能將好的師資留在偏鄉。

校長伍曉鈴表示，希娜巴嵐國小更名，是為了回復布農族祖先傳統地名，希娜巴嵐Sinapalan，意喻遷移到像床一般舒適平坦之地，承襲布農族祖先給予土地的美名；適逢舊校舍拆除重建，新建校舍搭配新校名，賦予希娜巴嵐國小全新氣象，期許成為培育布農人才的搖籃，也要感謝立委許淑華與樹德企業，捐贈60張課桌椅，陪伴孩子學習成長。

希娜巴嵐國小新校舍，由縣府爭取教育部補助6808萬興建，由劉進忠建築師事務所負責主體工程設計監造，並由正大營造有限公司承包施工；新校舍是1棟3層大樓式建築，計有16間教室、3間廁所、6座樓梯，外觀方正，建築物內外蘊含許多布農族原住民特色文化。

(中時 )