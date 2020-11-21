台中市豐原51歲林姓男子在國慶日接種流感疫苗，10天後身體不適送醫，診斷罹患罕見疾病「格林巴利症候群」，至今在加護病房住院已1個月，醫師立委邱泰源與多名醫師21日下午赴院探視，並承諾負責自費的血清蛋白費用。

邱泰源表示，台灣社會很有愛心，有企業家友人得知患者家境不佳，主動表示願意資助高額的自費醫藥費用，會承擔所有的醫藥費用。

林妻提到，丈夫突然倒下，讓全家不知所措，感謝邱泰源委員與醫界跟企業人士伸出援手，贊助高額醫藥費。

豐原醫院神經內科醫師廖益聖指出，林男意識非常清醒，仍須依賴呼吸器，可以點搖頭跟眨眼睛，肢體動作軀幹跟大腿肌肉會收縮，目前正在訓練自主呼吸，希望2個周後可拔掉呼吸器。

邱泰源今日與台中市醫師公會理事長陳文侯、大台中醫師公會理事長魏重耀、中華民國醫師公會全國聯合會副秘書長趙堅等多名醫師至豐原醫院探視病患。

(中時 )