「紙風車卡車藝術工程」20日赴台南花園夜市第一停車場表演火舞，吸引超過3000人觀賞。（時代力量台南黨部辦公室提供／李宜杰台南傳真）

「紙風車卡車藝術工程」20日赴台南花園夜市第一停車場表演火舞，吸引超過3000人觀賞。（時代力量台南黨部辦公室提供／李宜杰台南傳真）

「紙風車藝術卡車」開到台南囉！時代力量20日邀請「紙風車卡車藝術工程」來到台南花園夜市第一停車場，由「即將成真火舞團」帶來精彩親子火舞劇「火焰世家 FIREMOSA」，吸引超過3000名大小朋友湧入觀賞。

「即將成真火舞團」已成立4年，由2位高中時期的學長學弟郭彥甫及蔡宏毅共同創立，他們邀請台灣火舞比賽歷屆冠軍，組成最強的火舞團隊，並於2015年成為新加玻選秀節目《亞洲達人秀》的台灣代表，今年6月也在總統府前凱達格蘭大道帶來精采演出。

紙風車文教基金會副執行長張敏宜指出，紙風車藝術卡車工程屬於公益項目，即將成真火舞團是年輕、認真、技術成分高超的團隊，透過演出讓孩子們看到不一樣表演形式，開啟下一代對藝術文化的想像與視野。

時代力量黨主席陳椒華則表示，身為人母的她，非常重視兒少權益，希望給下一代創造更好的成長環境，除了打擊汙染，為下一代守護水土空氣，並督促校園周邊安全讓學生安心之外，也希望透過引進藝文表演，讓藝術能量注入地方。

昨日出席盛會的貴賓包括RC文化藝術基金會執行長王俊凱、紙風車文教基金會副執行長張敏宜、花園夜市負責人林志隆、身兼時代力量台南黨部主委的時代力量黨主席立委陳椒華、時代力量台南市議員林易瑩等。

(中時 )