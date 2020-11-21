女星徐若瑄拋開女演員身分，升格國片《孤味》監製，今（21日）晚和電影團隊一起走紅毯。(圖/ 記者廖映翔攝)

金馬紅毯最美 白靈三角地帶尬KIWE帶四顆球拚紅毯最吸睛

女星徐若瑄拋開女演員身分，升格國片《孤味》監製，今（21日）晚和電影團隊一起走紅毯，金曲31才以大膽選色的紫色禮服讓粉絲大開眼界，這次又再戰「死亡芭比粉」，網友紛紛大讚「美翻了」。

徐若瑄一襲「死亡芭比粉」墊肩禮服，穠纖合度的身材完全看不出已經為人母，一出場就讓現場觀眾尖叫聲不斷；有網友發現徐若瑄金曲31也穿著類似款式，這次只有顏色不同，但選色都很特殊，成功駕馭各種冷門顏色，獲得一片好評。

徐若瑄一襲「死亡芭比粉」墊肩禮服，穠纖合度的身材完全看不出已經為人母，一出場就讓現場觀眾尖叫聲不斷。(圖/ 記者廖映翔攝)

金馬57今晚在台北國父紀念館舉行，因為去年金馬獎頒獎典禮首次沒有主持人，意外獲得一片好評，典禮節奏流暢沒有歹戲拖棚更被激讚「質感提升」，因此今年一樣延續沒有典禮主持人的模式；不過，仍然有星光大道主持人，由女星楊千霈和男星林鶴軒擔任。

從9月30日公布入圍名單後，台片今年產量高類型又多元，金馬執委會執行長文天祥也表示評選都很順利，但劇情長片的名單都太優秀，可以說是「死亡之組」，最後才確定由《同學麥娜絲》、《手捲煙》、《日子》、《親愛的房客》和《消失的情人節》角逐；另外在演員方面，有不少人氣演員卻成了遺珠，包括李康生、楊祐寧和柯震東，而最特別的是男配角入圍之一金玄彬，是第一位提名金馬獎的韓國演員。

(中時新聞網)