屆齡退休的寄養家庭鄒顯亮（右二起）、莊瑞琴夫妻19年來照顧19名失依孩子，是寄養兒童少年「永遠的爺爺、奶奶」。（盧金足攝）

寄養家庭為特殊境遇孩子提供溫暖的家，但照顧過程除了專業還有更多愛心。經營美髮業的張保德、葉蓮鯉夫妻，10年間提供替代性家庭扶幼工作，總計照顧9名寄養兒少，屆齡退休寄養家庭鄒顯亮、莊瑞琴夫婦19年來照顧19名失依兒少，很多兒少長大離家後，仍心繫「永遠的爺爺奶奶」。

南台中家扶中心平均每個月約62名兒童少年接受庭寄養服務，安置原因包含身體虐待、性虐待、精神虐待、嚴重疏忽、家長入獄、無力照顧、遺棄等，年齡分布85％學齡前兒童

，特殊兒少占74％，照顧不易。

南台中家扶中心自1983年接受台中市府委辦寄養家庭安置服務，幫助1300多名兒童及少年，在寄養家庭細心照顧下，生活獲良好照顧，就學穩定，寄養家庭的愛心、耐心及專業照顧技巧，是不幸兒童生命中的貴人。

今年65歲，將屆齡退休的寄養家庭鄒顯亮莊瑞琴夫妻，19年來投入寄養家庭，兩人個性開朗、溫暖，也是慈濟人及社區鄰里守望相助隊，讓孩子獲得正常照顧與健康成長理念，提供寄養童多元學習機會。

受表揚特殊貢獻的寄養家庭夫婦，住家經營美髮店多年，隨著兒女長大成家，在親友介紹下投入寄養家庭行列，回饋社會的初衷，走過了10個年頭，服務都未間斷。

張保德、葉蓮鯉參與寄養童照顧，合作無間、互相補位，不論是孩子親師溝通，適時安排療育，乃至於家務分工，日常餐食準備，營造充滿溫暖與愛的成長環境。

南台中家扶中心接受台中市社會局委託執行寄養服務業務，今日舉辦「109年度台中市寄養家庭表揚暨授證典禮」，活動除48戶寄養家庭和1戶新寄養家庭參加並授予合格證書外，也針對1戶榮退寄養家庭、1戶特殊貢獻寄養家庭以及8戶資深寄養家庭進行表揚和感謝，肯定、感謝其對寄養服務的貢獻和付出。

南台中家扶表示，因為有這一群寄養家庭的愛心、耐心、無私的付出，讓他們重新體驗感受家的溫暖，健康快樂的成長，今年度受到台中市政府的肯定獲得評鑑優等成績。感謝台中市政府社會局肯定寄養家庭的專業及愛心，全年無休的付出。

南台中家扶中心主任王金敦說，期待透過寄養家庭表揚暨授證典禮能發揮拋磚引玉，號召更多的家庭能加入接棒照顧短暫失依的寄養兒少，讓這些孩子們可以有一個溫暖的家，因有您的參與，他們的未來會更美好。

(中時 )