不少女性會為了孩子而辭去工作，選擇在家專心陪伴小孩成長。對此，一名人妻表示，老公月入30萬，給自己的生活費也相當足夠，也無房貸壓力，因為婆婆送了價值2千多萬的房子，這一切都令人相當羨慕，但人妻卻委屈的說，自己母親因此嫌棄她沒用，甚至還叫她「去餐廳洗碗。」

原PO在臉書社團「靠北婚姻2.0」上說明，自己目前在家專心帶小孩，和老公2人沒有房貸壓力，且老公月入30萬，基本上可以支撐整個家庭的開銷。但自己的母親卻無法諒解她不外出工作，時常罵她沒用、很懶惰，甚至要她去餐廳洗碗，「不然公婆會很瞧不起你，因為你沒工作。」

其實原PO老公和婆婆都認同她在家專心帶小孩，「而且我能找到的工作不可能可以4點多去接小孩。」她也坦言，小時候母親拼事業，沒有多餘的時間陪伴小孩，「我知道那種沒人照顧的小孩的自卑和心酸，但是我媽完全聽不進去，每次被她罵我都很想哭，被罵到很自卑，很羨慕娘家很挺的人。」

貼文發出後有網友安慰說道，「婆家沒說話就好，自己的媽媽說的話別放在心上，她的出發點應該是要妳未雨綢繆」、「我想妳的母親也有可能只是擔心妳太安於現狀的生活。」但也有人建議原PO經濟要獨立，不能全盤依賴另一半，「女人真的要有危機意識，小孩子要照顧沒錯，但人生是你自己的，經濟獨立，你不用擔心哪天你的天會塌下來。」

(中時新聞網)