獨／參加蔡依林演唱會疑「被3人霸凌」 妥瑞症歌迷痛揭真相

曾柏穎自拍影片控（20日）參加蔡依林高雄演唱會，場外遭3名工作人員「圍堵霸凌」。

「流行天后」蔡依林昨(21)晚上在高雄巨蛋舉辦「Ugly Beauty2020世界巡迴演唱會」場內萬名歌迷嗨爆。豈料，場外卻有意外小插曲，一名患有妥瑞症的粉絲，自拍影片PO版指控，演唱會場外3名工作人員將他「圍堵霸凌」，更直指他在演唱會中偷錄影並要求交出手機，導致他焦慮不安症狀加劇，雖事後證明烏龍一場，不過早在當事人心裡已留下陰影。妥瑞症患者曾柏穎接受《中時新聞網》獨家專訪，還原事發經過，更痛喊以後不敢再看演唱會了。

曾柏穎否認在演唱會中拍照、錄影，經工作人員檢查手機證明烏龍一場。(照片/游定剛 拍攝)

事隔不到一日，曾柏穎坦言情緒未平復、一整夜都沒睡，他表示，這是人生首次來看大型演唱會，雖然很開心，但內心有些焦慮，演唱會前，先是出示手機簡單文字，告知身旁觀眾自己因患有妥瑞症，當下都能被理解和接受。曾回憶事發當天，現場有許多人錄影、拍照，同行友人才跟著錄，不過，事後卻被一名女工作人員態度強硬，上前拍肩嚇阻，曾則向對方表示自己沒有錄影。曾因被誤會導致當下情緒失控、焦慮，獨自暫到場外冷靜。豈料，一名高壯男工作人員追上前，並多次要求查看手機，事後被檢查，也證明並未有偷錄情況，曾難過表示，當下我真的需要獨處冷靜的空間，他們機會都不給，為什麼要咄咄逼人呢?

曾柏穎爆焦慮、一夜未眠。(照片/游定剛 拍攝)

曾柏穎表示，《超級圓頂》高層今(21日)午來電表示，願意出高鐵來回票，邀請我去看蔡依林接下來每一場演唱會，並提供周邊紀念品，但因目前情緒狀況仍不穩，還未回覆對方。曾更難過透露，對於看演唱會這件事，已在心中留下很大陰影和傷害，短時間不敢再去看演唱會了，曾再次強調，身為妥瑞症患者，並未想耍特權，只是認為不該受大環境如此對待，只希望社會應更友善對待不同差異的人。

曾柏穎坦言，短時間不敢再去聽演唱會了。(照片/游定剛 拍攝)

演唱會主辦單位《超級圓頂》(21日)上午得知此事，並發出聲明表示「發生這件事令人感到遺憾，也很快與曾先生連絡上，曾先生也將事發經過和我們說明，雖然此事件是外包人力公司的處理不當，但身為主辦單位的超級圓頂責無旁貸，會誠心面對已經發生的問題，我們會自己和曾先生及他的同行友人處理後續的妥善安排，謝謝各位的關心。」截稿前，《中時新聞網》致電給超級圓頂公關，對方則表示，希望曾先生別再難過了，歡迎他來聽演唱會。

超級圓頂(21日)發出聲明稿。(照片/取自《超級圓頂》聲明稿)

《超級圓頂》聲明稿全文如下：針對曾先生表示昨晚（20日）參加蔡依林演唱會和現場人力公司工作人員發生的不愉快經驗，我們是今天上午才知道，發生這個事件我們非常地遺憾，也很快和曾先生聯絡上了，曾先生也將昨天事件的經過和我們說明了。雖然此事件是外包人力公司的處理不當，但身為主辦單位的超級圓頂責無旁貸，會誠心面對已經發生的問題，我們會自己和曾先生及他的同行友人處理後續的妥善安排，謝謝各位的關心。超級圓頂 敬上

(中時新聞網)