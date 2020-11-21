高雄義大世界歡慶10週年，義大皇家酒店推出「1218生日快樂」住房專案。（義大皇家酒店提供）

高雄義大世界慶祝10歲，即日起至12月30日，邀請11月、12月的壽星一同慶生，凡於生日當月入住，即可享指定專案房價再折1千元的優惠；另外，與義大世界生日同為國曆12月18日的壽星，於生日當天即可免費入住與用餐、並暢遊義大遊樂世界，再贈義大世界購物廣場100元商品抵用券。

義大皇家酒店特別推出「1218生日快樂」住房專案，凡是11或12月當月壽星，預訂飯店「年度輕旅行」住房專案，房價可折1000元的優惠，如和義大世界同日生日者，生日當天入住可免費入住豪華雙人房1晚，包含2客自助早餐與12月18日當晚的壽星自助晚餐一客（需出示身分證），各項優惠專屬符合資格的壽星貴賓享用，數量有限、需提早訂房。

義大天悅飯店則針對當月壽星，推出「悠遊天悅．壽星加碼」活動，當月壽星入住，除了免費升等幸福家庭房與2大2小自助早餐外，還提供買1晚送1晚優惠（贈送之客房不提供早餐），可選擇同日入住2間，也可選擇連續入住2晚；活動期間當日壽星入住，再加贈來店禮乙份，專案售價4999元起。而義大遊樂世界也推優惠，12月底前凡當日壽星或是結婚10週年夫妻，憑身份證明文件，即可享有免費入園之福利，等於現省899元門票費用。

(中時 )