50歲陳姓公車司機於18、20日兩天，於新北市中和區中正路右轉中興街時與甘姓機車騎士及李姓汽車駕駛人發生行車糾紛，甘男一怒之下持安全帽砸公車，李男則是動手拉扯陳男衣領，警方獲報後將2人依強制罪嫌送辦，由於公車司機都是同1人，也讓警方大嘆太巧合了！

陳男駕駛公車18日下午4時許，行經中和區中正路右轉中興街口時，與甘姓機車騎士發生行車糾紛，甘男不滿騎機車擋住公車，更用身體擋車持安全帽怒砸公車，警方獲報當場將他逮捕。

另一起行車糾紛發生於20日下午6時許，陳男駕駛公車行經同一地點，與李姓男子駕駛的汽車發生行車糾紛，李男趁公車停靠公車站牌時衝上公車，直接動手拉扯陳男衣領，警方獲報逮捕動手的李男。

2嫌均供稱，與公車司機有行車糾紛，警方訊後都依強制罪嫌送辦。由於2天內2起行車糾紛也是同一個公車司機，也讓警方私下認為「實在覺得太巧合了。」

(中時 )