李姓男子和況姓男子日前因行車糾紛引爆全武行，案發後況男一度因傷重叫救護車並報案稱遭毆打，但警消到場早已鳥獸散，警方回電況男弟弟也改口稱沒事、拒絕配合，警方調閱監視器發現一群人鬥毆，以車追出5車10人，全依聚眾鬥毆、傷害、殺人未遂等罪嫌送辦。

警方調查，李姓男子一方共3車5人，與況姓男子一方共2車5人，10日傍晚17時許，雙方由大潭北路往新屋方向行駛，疑因李男不滿開在前方的況男速度較慢，在後方按喇叭，前方的況男急煞，讓李男認為在挑釁，雙方發生口角，進而引爆肢體衝突，雙方親友後來到場見狀，紛紛停車上前勸架，卻引發全武行，混亂中況男頭部遭揮拳擊中倒地，當場昏迷。

況男弟弟一度在現場報案，稱遭人攔車毆打，卻自行將哥哥送醫，員警到場時已人去樓空，雙方皆駕車逃離現場，再次致電況男弟弟詢問詳細案發位置，但況弟卻改口稱無鬥毆，且人已離開，不願配合調查。

況男因傷勢嚴重，昏迷多日，一度讓家屬以為是況男單方面遭毆打，向警方報案，警方調查發現是雙方鬥毆，隨即調閱附近監視器以車追人，通知雙方人員到案說明，警詢後依聚眾鬥毆、傷害、殺人未遂等罪嫌移送偵辦。

(中時 )