草屯鎮垃圾掩埋場因沼氣自燃，21日仍在悶燒，也燒出焚化爐調度問題！南投縣環保局長方信雄表示，希望環保署積極整合調度各縣市焚化爐資源，必要時並將全國焚化爐收歸國有，成立國營事業統一經營，解決全國垃圾處理難題。

方信雄說，草屯垃圾場火災，凸顯中央垃圾處理政策長期失衡且失靈！堆置大量垃圾，是因為環保署無法調度處理南投縣的垃圾，垃圾轉運不出去，導致沼氣自燃；4年來，南投縣環保局去函20餘次公文，請環保署依中央2004年停建焚化爐的承諾事項，調度處理南投縣垃圾，但環保署置若罔聞，完全不重視。

方信雄指出，環保署應該拿出中央政府應有的高度，整合調度各縣市焚化爐資源，並排除事業廢棄物擠壓生活垃圾處理量能的問題，依法將生活垃圾納為焚化爐第一優先處理順位，必要時，將全國焚化爐收歸國有，成立國營事業統一經營焚化爐事業，共同合作解決地方及全國垃圾處理難題。

至於水利署提供中央補助3億元，辦理草屯垃圾移除，環保局與草屯鎮公所召開多次垃圾移除工作檢討會議，但是，環保署迄今並未就補助方式、去化地點及處理方式以正式公文通知，南投縣政府在沒有依據下，無從提報實質移除計畫書。

方信雄強調，將會積極協助草屯鎮公所移除垃圾，但環保署對去化地點及處理方式，應該要有明確指示，也希望中央政府整合各焚化爐資源，帶領沒有焚化爐的縣市，一同面對垃圾處理問題，為生活環境品質改善而努力。

(中時 )