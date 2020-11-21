活動吸引超過千人報名參加。（李宜杰攝）

為喚起民眾重視腦中風疾病，腦血管疾病防治基金會與奇美醫學中心攜手合作，於21日在奇美博物館園區舉辦「2020中風防治路跑」，吸引超過千人湧入博物館，用運動防中風。

21日活動由腦血管疾病基金會董事長高明見與奇美醫學中心院長邱仲慶領銜下，分為活力組（12KM）、健康組（6KM）、以及陽光組（1KM），並於充足暖身後正式起跑。除了路跑活動外，現場還設有腦中風中心、中醫部、長照、家庭醫學部、癌症篩檢站、急診室等健康促進單位，提供分析檢測。

高明見表示，推廣AI中風預防篩檢，把中風的防線往前推動，不但可避免個人病痛，減少家庭社會負擔，更可大幅節省政府長照人力及醫療資源，遠比癌症篩檢，更具健康及經濟效益。

邱仲慶則說，奇美醫療體系全體同仁不僅展現了醫護專業，用實際的行動，傳遞愛和健康給病友與民眾，參加的病友與民眾都可以沉醉在古典優雅的奇美博物館環境中，在草地環抱享受野餐欣賞音樂、舒緩身心，又同時吸收健康資訊，讓生命更美好。

(中時 )