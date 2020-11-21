新北市彰化同鄉總會榮譽總會長洪村山為響應新北市好日子愛心大平台，捐贈200萬元做為急難救助金，市長侯友宜今（21）日出席總會長交接暨會員代表大會時，上台代表社會局受贈，侯表示，相當感謝彰化同鄉全體鄉親的熱情與奉獻。

曾任新北市彰化同鄉總會長及世界彰化同鄉總會長的洪村山，不僅團結鄉親，在事業有成後，也以母親洪陳金環名義成立慈善基金會，以濟弱扶貧為宗旨，固定頒贈獎助學金，甚至回饋鄉里，返回彰化捐贈急難金，這次為響應新北市好日子愛心大平台，特別捐贈200萬元，將交由社會局做為急難救助使用。

侯友宜上台致詞表示，新北市是個族群融合的大城市，自己與在場的彰化同鄉一樣都是「南部囝仔」，許多彰化、雲林、嘉義同鄉，當年都是從鄉下來到北部打拼奮鬥，「黑手創業、白手成家」，為新北市的發展打下基礎，「無論先來或慢到，咱攏總是同一家人！」

第8屆總會長洪松廷是洪村山的兒子，他在2屆6年的任期中，帶領彰化同鄉挽起衣袖捐出熱血，共捐469袋，並自掏腰包支持「新北享家BAR台」活動，購買彰化在地農特產品，甚至率領各分會響應市府在疫情期間推出的「OK旅遊」，以支持在地觀光業，促進經濟發展。他將總會長的棒子交給姐姐洪靜姿，一家3口全為彰化同鄉服務，傳為美談。

(中時 )