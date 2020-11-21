TVBS新戲《粉紅色時光》除了有不少資深硬底子演員參與演出，更一口氣網羅四位新生代男演員吳念軒、章廣辰、陳彥允、劉敬，被劇組暱稱為「PINK 4 」小鮮肉團體，讓觀眾大飽眼福。21日播出的劇情中，方志友不小心撞見章廣辰濕身洗澡，章廣辰這回大方裸露上身演出，對於裸戲顯得一派自若的他笑說：「工作裸上身很習慣了！」

《粉紅色時光》拍攝期間是冬天，章廣辰當時只包一條浴巾就上陣，片場中他不顯緊張反倒直呼天氣太冷。章廣辰表示，印象最深刻的是吳念軒一直幫忙搓背保暖，其他演員還頻頻鼓勵他要他不要緊張，讓他笑回：「當天真的很冷，大家幫我塞了很多暖暖包，這麼多的禮遇當時倒是花了點時間才習慣。」

事實上，章廣辰剛出道就嘗試全裸演出《寂寞無害》MV，對裸露戲並不陌生，他表示，平常就有健身習慣，但仍希望自己胸跟背可以再厚實一點，對於身材「可以接受但不到滿意。」章廣辰表示：「本來想為戲吃更大隻一點，但是本身是易瘦體質比較難變胖。」且台中、台北兩邊趕拍戲，反而要一直補充熱量才只能維持正常體重。

隨著《粉紅色時光》熱播，劇組也舉辦了「PINK 4 」票選活動，讓演藝圈好友及民眾從劇中四名男演員吳念軒、陳彥允、章廣辰、劉敬當中選出最喜歡的鮮肉演員，結果章廣辰圈粉無數票數最高，讓粉絲頻喊期待章廣辰的裸體演出！

(中時 )