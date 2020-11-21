P．LEAGUE與職籃熱身賽21日，一連2天在國立台灣體育運動大學體育館開打，市長盧秀燕指出，盼竊業支持運動，成立屬於台中的球隊，另媒體詢問預測哪隊勝出，盧笑說，4支球隊都是認識的朋友，「手心手背都是肉」，她都給予加油。

球賽在市長盧秀燕與球員代表一齊開球後，熱烈開打，現場吸引許多球迷觀賽，盧秀燕力挺職業籃球賽事，將持續打造台中「酷城市」，邀各地民眾到台中看比賽之餘，也來一趟台中輕旅行，感受台中美好。

盧秀燕指出，站在這麼多個子高的「高」手之間，真的是新體驗，現場除了觀賽，特別帶了台中伴手禮蜜麻花，為各隊球員加油打氣，更歡迎球員賽事結束後，到台中各地走走。

「力挺酷運動！」盧秀燕表示，打造台中酷城市，很榮幸能成為熱身賽的主辦城市，希望讓更多市民能夠欣賞到更多運動，得知P. LEAGUE＋職籃聯盟要舉辦熱身賽，運動局積極與職籃合作，邀請球員到台中交流，未來盼有更多合作機會。

運動局表示，P．LEAGUE＋職籃熱身賽21日由桃園領航猿對台新夢想家，富邦勇士對新竹攻城師，22日則是新竹攻城獅對桃園領航猿，台新夢想家對台北富邦勇士，2日比賽時間均為首戰下午2時30分，第2戰於下午5時進行。

(中時 )