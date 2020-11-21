一名曹姓男子佯稱自己可和嬰靈溝通，對墮胎的女同事宣稱必須發生性行為才能化解，將對方騙到汽車旅館宣稱「嬰靈在旁邊監督」，猥褻並先後性侵4次得逞。遭法院判刑7年，民事賠償100萬元。可上訴。

判決指出，男子在108年4月得知一名女同事墮胎，宣稱嬰靈透過他轉達兩人必須發生性行為，才能化解冤親債主。女同事信以為真，心生恐懼之下和他上了汽車旅館。男子還說「嬰靈在旁邊監督」要她脫掉衣服，在她胸部和背部畫符咒，並且隔著內褲以下體磨蹭她私處猥褻得逞。

接下來，曹男以嬰靈纏身為由，前後要求對方發生性行為達4次，並且趁女方熟睡時，拍下裸露下體的影片要脅她就範，女方若不想配合或反抗拒絕，下場就是遭到痛毆再性侵。

法官認為曹男對墮胎女同事以神鬼之說－令對方信以為真、心生畏懼，進行猥褻、性交行為並毆打拍攝裸露影片，已造成壓抑性自主、侵害女性尊嚴及隱私。審理後依強制猥褻、強制性交，以及妨害秘密等罪，判處曹姓男子有期徒刑共7年。至於被害女子提出民事損害賠償，法院則判處曹男應賠償被害人100萬元。

(中時新聞網)