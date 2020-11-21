雲林縣大埤鄉「三秀園」，以書法與音樂重現百年人文花園風華。（張朝欣攝）

雲林縣大埤鄉「三秀園」為著名詩人張禎祥故居，是全台少數保留完整的日據時期文人花園，因年久失修一度荒蕪，後由張禎祥後人、國內科技界聞人蘇元良、林主瑤夫婦接手修復，21日舉辨書法比賽與音樂會，墨舞音揚重現百年「三秀園」風華。

「三秀園」位於大埤鄉怡然村，佔地約4公頃，當地稱為「三間仔」，原為清朝貢生張建廷宅第，經後代張禎祥等人增建，至日本昭和初年格局底定，由於園內樹木多寄生靈芝，靈芝1年開花3次又稱「三秀」，因此取名「三秀園」。

「三秀園」總監傅恩弘表示，園內花木扶疏、風景秀麗，水塘成丁字形，竹林環繞池邊，野雁水鳥棲息其中，充滿人文生態之美。春天百花開放、蟲鳥齊鳴，秋天落葉歸地、枯枝向天，1年4季觀賞園景，都有不同的感受。

「三秀園」是全台少數保留完整的日治時期文人花園，因年久失修一度荒蕪，數年前由張禎祥後人、國內科技界聞人蘇元良、林主瑤夫婦接手後，投入鉅資整修讓園內恢復往昔生機，每年在園內舉辦音樂會與全國書法比賽，墨舞音揚「三秀園」。

21日「重過月明橋」音樂會以「懷念」為主題，希望人們在忙碌的生活中，仍不忘過去的點滴。22日園內還有人文市集與歌手演唱會，以及資深媒體人黃清龍的《蔣經國日記揭密》簽書會。

(中時 )