影后李心潔今(21日)現身國父紀念館，擔任金馬57星光大道的壓軸來賓，44歲的她稍早以薄紗黑色花洋裝踏上紅毯，雖沒露胸露腿，但氣質滿分，PTT網友也一片狂讚：「李心潔超美」、「心潔好美，保養的真好！」、「44歲厲害厲害」、「這太誇張了太美了吧」。

李心潔去年以《夕霧花園》入圍金馬影后，雖最後沒得獎，但片中與阿部寬的親密戲讓人印象深刻，今年再來台參加頒獎，並以《富都青年》、《分貝人生》的監製現身，她坦言當監製比演員辛苦，「因為當演員就是拿到劇本時把演出演好就好了，其他都不關我們的事，但當監製要從零開始陪主創走到最後，是很辛苦的路」，她也希望未來可以像張艾嘉一樣，除了演員、監製，也有機會圓夢當導演，「什麼都有可能」。

李心潔以黑紗花禮服現身。（圖／廖映翔攝）

金馬57今晚在台北國父紀念館舉行，由評審團主席李安領軍，星光大道主持人楊千霈「大鶴」林鶴軒開場，今年金馬獎不設主持人，知名音樂製作人、天后張惠妹的經紀人陳鎮川擔任典禮總監，有過6屆金曲獎典禮製作經驗的他透露「今年的氣氛很特殊，金馬獎又在接近年底的時間舉辦，我希望能加入多一些正面、明亮、開心的元素，用更加輕鬆的曲線來進行頒獎典禮。」

除了今年金馬獎典禮沒有主持人之外，還有3大亮點，一是入圍名單競爭激烈，入圍最多的是11項的《消失的情人節》，影帝、影后堪稱死亡之組，莫子儀對上劉冠廷，陳淑芳對上桂綸鎂及白靈，二是頒獎陣容強大，除了坎城金棕櫚導演是枝裕和，還有影后李心潔、謝盈萱，最後是表演亮點多，由小提琴家陳銳開場，艾怡良、黃明志、陳淑芳、于子育也會獻唱。

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(中時新聞網)