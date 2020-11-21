武陵農場芳香萬壽菊目前盛開中，散發出滿滿獨特百香果香及清新香草味。（武陵農場提供／陳淑娥台中傳真）

武陵農場芳香萬壽菊目前盛開中，散發出滿滿獨特百香果香及清新香草味。（武陵農場提供／陳淑娥台中傳真）

台中武陵農場入口花園處的芳香萬壽菊目前盛開中，散發出滿滿獨特百香果香及清新香草味，迎面撲鼻令人大飽眼耳福，遊客紛紛拿著手機穿梭在成片金黃花叢中獵取鏡頭，更成了網美打卡不可錯過的隱藏版私房景點。

「哇！好美的芳香萬壽菊。」當平地都會區還在忍受秋老虎的酷熱煎熬，一群上山度假的遊客群聚武陵農場入口花園，開心欣賞芳香萬壽菊爆開盛況。

武陵農場表示，芳香萬壽菊栽植於農場各處，尤以入口花園及露營區花海區旁最為亮眼，受惠於武陵農場秋季早晚高達10多度日夜溫差及充沛陽光優質天然環境影響，讓芳香萬壽菊綿延整片。

武陵農場指出，芳香萬壽菊可高大約150公分，花色特別飽滿亮麗吸睛，整片整排綿延且量大的芳香萬壽菊取景更是亮眼，是武陵農場秋冬季節專屬限時、限地的特殊版，堪稱全國獨一無二，更是網美打卡不可錯過的隱藏版私房景點。

芳香萬壽菊是多年生菊科植物，喜歡全日照的環境，全株散發著特殊的果香。而且在短日照的秋、冬季節會開滿成片的璀璨銘黃色花朵，花型就像單瓣菊花一般，是很優質庭園香草花卉植物，而且植株本身的氣味可以驅蟲，可以降低庭園中蚊蟲的密度。

(中時 )