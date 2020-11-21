具347年歷史的高雄市定古蹟旗津天后宮修復工程，即將進入尾聲，而廟方日前也從杭州月老祖廟，迎來月下老人分靈，趕在完工前，於21日舉辦「月下老人神尊開光典禮」，旗津天后宮主委陳冠銘、民政局副局長陳淑芳及議員簡煥宗，也前來與民眾一同共襄盛舉。

旗津天后宮現場湧進大批人潮，人山人海，限量一百名的抽紅線名額更在開放後3分鐘即宣布額滿；而印有「月老公公 天賜良緣」字樣的紙花漫天紛飛，不僅令現場民眾驚呼連連，也爭先搶拾收藏。

陳冠銘表示，廟方專程到有月老祖廟之稱的杭州黃龍洞月老祠，迎來月下老人分靈，期盼藉由月老，將旗津天后宮打造為旗津的新亮點。而他也盼望，在旗津媽祖及月下老人的庇佑下，民眾能夠祈求月老促成好姻緣。

陳淑芳則指出，旗津天后宮不只是高雄市非常著名的信仰中心，更是高雄重要的古蹟資產，對於宗教推廣具有極大的貢獻及意義，希望旗津天后宮能在助人求得姻緣之餘，也能同時增加民眾對於宗教的認識。

旗津天后宮歷史悠久，建基約1673年（明鄭永曆27），歷經347年的寒暑交疊，在重建與多次整修後，於2017年獲得文化部及高雄市政府文化局支持下開始修復，在過程中迎也來月老，也讓這座高雄重要的地標，多了更深的意義。

(中時 )