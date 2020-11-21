台中一名國中少女與18歲男友交往，兩人多次發生性行為，日前該少女在上學時請同學幫忙買驗孕棒，沒想到此事傳到班導師耳裡，導師趕緊約談少女，並向上通報後，男友被依妨害性自主罪移送法辦，法院認為兩人發生性行為是雙方同意，男友也與女方家人和解，因此判男友2年徒刑、緩刑5年。

判決書指出，該少女2019年透過臉書認識18歲的男友，兩人7月交往，8月就發生性關係，直到2020年1月，兩人總計共發生4次性行為，其中3次是在男友友人家，最後一次則是在男友台中東區的住處。

少女某日上學時請朋友代買驗孕棒，風聲傳到班導師耳裡後，班導驚覺事態不妙，遂趕緊約談她，並依規定向上通報，男友因此被依妨害性自主罪移送法辦。

法院認為，兩人為情侶關係，男方當時僅18歲，屬年輕氣盛的年紀，發生性行為是兩人同意的，主觀上惡行並非重大，應僅是一時失慮，考量男友犯後坦承犯行，今年4月也已經與少女母親達成和解，對方有同意從輕量刑，最後依犯「對未滿14歲之女子性交」共4罪，各處他有期徒刑1年7月，合併應執行2年，另予以緩刑5年，緩刑期間 需付保護管束。可上訴。

(中時新聞網)