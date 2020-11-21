每個項目都賣得好價錢，也為農民多了一筆小收入。（張毓翎攝）

竹崎鄉年產量1萬2000公噸椪柑，鄉公所21日在親水公園舉辦「柑need闢市，2020竹崎柑橘叫賣趴」。（張毓翎攝）

當天販賣在地農特產，圖為薑、龍眼干、枸杞一起培炒的養生薑片。（張毓翎攝）

翁章梁不只會當縣長，叫賣水果也有模有樣！正值椪柑豐收之際，嘉義縣竹崎鄉公所21日在親水公園舉辦「柑need闢市，2020竹崎柑橘叫賣趴」，壓軸由翁章梁主持，每箱10斤的椪柑底標1000元，翁章梁大顯隱藏已久的叫賣功力，先後賣得3100和3000元高價。

「柑need闢市，2020竹崎柑橘叫賣趴」除了農特產品展售，還有龍鳳兒舞蹈班揉合傳統和現代的舞蹈、嘉艾本sax樂團薩克斯風吹奏、灣橋土風舞班、竹崎社區魅力四射舞蹈班及TEAM BASlinE街舞團隊演出。

活動還邀請王牌樂團男主唱阿標（李詠標）模仿柯文哲、豬哥亮等名人叫賣水果，逼真度讓翁章梁、鄉長曾亮哲等人驚嘆連連。壓軸由翁章梁主持，包括底標1000元的10斤椪柑、1包600元的柴燒龍眼干，16顆700元的芭樂、1籃800元的酪梨開始喊價，都賣得好價錢，也為農民多了一筆小收入。

翁章梁指出，竹崎鄉年產量1萬2000公噸椪柑，近日柑橘價價格有點停滯，他特別致電給農委會主委陳吉仲，陳主委表示本來12月1日要啟動柑橘外銷，經得知現況後，決定提早到11月23日啟動，希望能拉動市場和價格。

(中時 )