勞動力發展署主祕王玉珊（中）表示，政府針對待業及在職勞工，推出多元職類的職前及在職訓練課程，協助勞工強化個人就業力。（盧金足攝）

勞動部勞動力發展署中彰投分署21日在台中火車站舊站前廣場，擴大辦理職業訓練成果展，聯合自辦、委辦及補助近40家培訓單位共同展出訓練成果。（ 盧金足攝）

勞動力發展署主祕王玉珊（中）鼓勵民眾經由一年一度的職訓成果展，了解及善用政府訓練資源。（盧金足攝）

勞動部勞動力發展署中彰投分署21日在台中火車站舊站前廣場舉辦職業訓練成果展場地，立即發揮吸引人潮的效果。（盧金足攝）

中彰投分署職訓成果展，火車站廣場化身「夢想轉運站」吸引上千人潮參觀！（盧金足攝）

勞動部勞動力發展署中彰投分署21日在台中火車站舊站前廣場，擴大辦理職業訓練成果展，聯合自辦、委辦及補助近40家培訓單位共同展出訓練成果。（ 盧金足攝）

主動出擊！人來人往的台中火車站舊站前廣場，交通方便，占地寬廣，化身「夢想轉運站」！勞動部勞動力發展署中彰投分署21日特別規畫為職業訓練成果展場地，立即發揮吸引上千名人潮效果，勞動力發展署主祕王玉珊表示，中彰投地區結合轄內大專校院提供近50門指定訓練課程，超過700名青年參與，鼓勵民眾經由一年一度的職訓成果展，了解及善用政府訓練資源，可能因為路過及佇留的巧合，開創就業新方向。

勞動力發展署中彰投分署擴大辦理職業訓練成果展，聯合自辦、委辦及補助近40家培訓單位共同展出訓練成果，豐富有趣的成果鑑賞品嘗、示範教學、DIY實作體驗及寓教於樂的闖關遊戲吸引上千民眾參與及體驗，技能競賽金牌選手現身分享經驗，現場熱鬧且別具意義。

王玉珊在受訪時指出，今年因為疫情的關係，面臨不同以往的挑戰，政府針對待業及在職勞工，推出多元職類的職前及在職訓練課程，協助勞工強化個人就業力，例如配合國家產業政策發展，所推出「產業新尖兵試辦計畫」，課程涵蓋數位資訊、電子電機、工業機械、綠能科技、國際行銷企畫等多元面向。

此外，訓練期間另提供「學習獎勵金」，讓學員可安心學習，以中彰投地區為例，已結合轄內大專校院提供近50門指定訓練課程，超過700名青年參與本計畫，她也鼓勵民眾透由一年一度的職訓成果展，多了解及善用政府訓練資源。

勞動力發展署中彰投分署分署長林淑媛表示，民眾透過職業訓練可以有效提升職場競爭力，進而為自己人生職涯發展圓夢，這也是今年特別以「夢想轉運站」為活動主題辦理職訓成果展的因素，現場規畫「職涯魔法學院」、「職訓充電站」、「職人町」、「Maker圓夢站」、「言川之駅」等五大展區。

帶領民眾從了解個人職涯適性開始，展示不同職訓計畫特性，讓民眾得以選擇自己所需職業訓練課程。

成果展不僅展現該分署在精密製造、木工、動力機械等自辦訓練成果外，同步邀請具在地特色的產業人才培訓據點，智慧自動化、自行車、智慧綠能及製鞋等展示推廣。

值得一提的是，受在職勞工喜愛的「產業人才投資方案」的培訓單位參展，提供每名勞工3年7萬的補助，培養個人第二專長的機會，參展類型包含烘培餐飲、工藝文創、美容美甲、彩妝及推拿芳療經絡等，不少民眾攜家帶眷熱情參與，透過寓教於樂的方式，讓技職得以向下扎根。

很多行經台中火車站廣場的民眾稱讚成果展很有創意，有的在市場上已具有品牌力與競爭力， 勞動力發展署中彰投分署提供職訓平台，為想轉換跑道與學習新一技之長的民眾與學生，可以有充電的專業學習場域，在職場上發揮所長。

(中時 )