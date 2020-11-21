第12屆重光盃全國少棒錦標賽今（21）日在台北市青年公園棒球場開幕，雖與關懷盃撞期，卻讓更多選手、球隊有參與機會。開幕典禮包括賽事推手陳炳甫、中職中信兄弟球星「周董」周思齊都到場勉勵小球員，並一再提及運動精神的重要。

今年參賽隊伍依舊維持32隊規模，包括北市立農國小、新北大豐國小、苗栗汶水國小、屏東復興國小都是首度參賽；當中汶水是賽史第二支苗栗球隊，復興更是第1支來自屏東的球隊。

陳重光文教基金會董事長陳炳甫表示，重光盃雖非最盛大、經費最多的少棒賽，但絕對用心。（台北市棒球協會提供／廖德修台北傳真）

財團法人陳重光文教基金會董事長陳炳甫表示，時間過得很快，12年彷彿一下子就過去。每年大會都絞盡腦汁，思考如何安排給小球員新的體驗，「全台灣每年有幾十場少棒盃賽，重光盃不是最盛大的，也不是經費最多的，但相信我們是最用心的。」

除了固定舉辦重光盃，基金會也固定捐款給周思齊的「球芽基金」，希望幫助基層的孩子，周思齊表示：「我小時候就有當職棒球員、當國手的夢想，希望大家可以透過比賽認識自己，並認識更多好朋友，鼓勵彼此完成夢想，看到大家都很有精神實在太好了。」

依照慣例今年大會也將招待小朋友到台北101大樓參訪。過去大會曾安排小球員搭乘貓空纜車、遊覽木柵動物園、欣賞棒球電影《KANO》等，讓大家接觸平時因課業、練球難以接觸的生活體驗，對於偏鄉學校的孩子更是難得機會。

不過傳統勁旅北市東園國小去年因教練在輸球後的情緒化舉動，大會經過漫長的討論後決議禁賽1年，陳炳甫表示，「教練、家長都是小孩子的偶像與楷模，我們的舉動會影響他們的一生。比賽有輸有贏，重點還是我們能在其中教導孩子些什麼，禁賽的決定也象徵了重光盃的精神。」

第12屆重光盃賽期為21日至25日，預賽兵分兩路於青年公園、觀山球場舉行，今年決賽還敲定MOD的智林體育台轉播，讓球迷在2020年的尾聲也能感受少棒魅力。

(中時 )