白靈肉胎衣搭配龍袍造型性感逼人，乍看下宛如沒穿一樣。(記者廖映翔攝)

第57屆金馬獎星光大道進行中，今晚將以《墮胎師》角逐影后的好萊塢影星白靈，果然不負眾望，以一身幾近全裸的超狂火紅戰袍，伴隨著小跑步現身紅毯，火辣身影瞬間吸爆全場眼球，服裝尺度之大，更有不少網友驚呼「是不是露第三點了」。

而白靈受訪時，也透露這套宛如龍袍般的火辣戰袍，是由她自己親手設計並縫製，超長裙襬還特地繡有「愛與和平」字樣，誠意十足的打扮令網友紛紛讚嘆「這衣服只有白阿姨可以穿了」、「靠！太猛了！」、「這是藝術」。

電影界一年一度的盛事，第57屆金馬獎今(21日)於台北國父紀念館盛大展開，頒獎典禮沿襲去年不設主持人方式，星光大道則是由楊千霈和林鶴軒（大鶴）攜手搭擋。

金馬57今年同樣亮點多多，在評審團主席李安的號召下，包括是枝裕和、李國煌、白靈等國際級影人都前來共襄盛舉，昔日《藍色大門》經典CP桂綸鎂、陳柏霖合體頒獎，是枝裕和親手頒發終身成就獎給大導演侯孝賢，同樣令人期待。

當然也少不了精彩的表演橋段，小提琴家陳銳與台北愛樂將擔任開場表演，以「永遠的新天堂樂園」喚起觀眾對電影院的美好記憶，也帶出本屆所有入圍影片。當晚人在高雄舉辦演唱會的盧廣仲還將和陳昊森連線表演夯片《刻在你心底的名字》主題曲，節目精彩可期。

(中時新聞網)