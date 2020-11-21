（豐原廟東復興商圈今日封街舉辦「2020 GOGO購豐原 購物嘉年華」活動。圖／曾麗芳）

豐原廟東復興商圈今（21）日於信義街與復興路封街舉辦「2020 GOGO購豐原 購物嘉年華」活動，主辦單位準備了超值優惠的花50元可得面額150現金折價「GO購券」，還有消費滿額的摸彩活動，吸引民眾排隊搶買Go購券，現場熱鬧滾滾。

台中市政府推動豐原廟東復興商圈行銷活動已行之有年，加上今年政府振興三倍券使用，與商圈店家消費加碼優惠活動，搭配經濟部中小企業處的振興商圈計畫輔導，在年終購物旺季前，集結商圈40多家知名業者與太平洋百貨豐原店，全力打造豐原購物節，回饋消費者獨享優惠及精采多元的表演節目規劃。

主辦單位表示，本次活動提供販售限量的GO購券，適用於商圈內及太平洋百貨豐原店特約店家，且為了吸引買氣特別推出消費滿500元即可參加GOGORO電動機車摸彩，消費滿1000元就送限量福蘆弟購物帆布提包，吸引排隊人龍。

今日舞台上更安排了勁歌熱舞表演，金曲音樂演奏，以及安排20家以上知名業者，端出招牌商品超值競標，還有商圈加碼提供時下搶手的iphoen12手機與Apple Watch進行1元起標的刺激好康活動，現場喊價聲此起彼落。

(工商 )