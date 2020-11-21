第57屆金馬獎頒獎典禮今（21日）在台北國父紀念館舉行，參演新馬電影《男兒王》的「最美偽娘」Kiwebaby（張承喜）也走上星光大道，一身胸前大挖洞的禮服，讓他差點走光，下半身更是透視露出屁股蛋，辣度破表。

Kiwebaby身穿一襲黑色禮服，胸前割開一個大洞，挖到直逼肚臍，幾乎露出整片胸口，快掉出右半球，還被發現行進時不小心露出胸貼，差點走光；而在受訪應主持人要求擺pose時，一轉身不但秀出整片美背，下半身的透視裝更是讓裡面穿的黑色丁字褲和臀部全部被看光。

Kiwebaby登場後，立刻引起網友驚呼「辣到要噴火了」、「這衣服好危險」、「破很大」、「這咖稱」、「根本透明裝」、「 靠 這是史上最大尺度的衣服嗎」、「KIWI太猛了、「這衣服......嚇到 好大膽」。

第57屆金馬獎延續去年金馬56模式，不設主持人，而國片爆發的今年，男女主角、男女配角都被視為「死亡之組」，到底獎落誰家令影迷們相當期待，頒獎嘉賓則都邀來電影界重量級人物，連坎城金棕櫚導演是枝裕和也來台力挺，最後金曲歌后艾怡良、創作鬼才黃明志、盧廣仲都會登台表演，整場典禮亮點多多。

(中時新聞網)