英國衛生大臣漢考克20日宣布，如果美國藥廠輝瑞（Pfizer）及德國企業BioNTech合作研發的新冠疫苗獲得英國藥品及保健品管理局（MHRA）批准，下個月將開始為部分民眾施打，他希望在明年一月中旬能涵蓋所有年齡層。

衛生大臣漢考克表示，輝瑞疫苗獲得MHRA審批在即，將於下個月開始為英國民眾接種。該疫苗正向英國政府申請緊急授權，將成為首款在英國投入使用的新冠疫苗。

英國政府的新冠疫苗接種計畫，是未來幾周將在短期內為數百萬英國人接種疫苗，然後在明年初進行更大規模的接種。計畫中的新冠疫苗有三款，分別是美德合作研發的輝瑞/BioNTech疫苗4000萬劑、美國莫德納疫苗500萬劑、英國牛津疫苗1億劑。

據悉，每劑輝瑞/BioNTech疫苗英國政府需要支付15英鎊（約台幣570元），而將於12月公佈第三期臨床試驗結果的牛津疫苗則可能每劑2.23英鎊。歐盟執行委員會主席馮德萊恩說，歐盟可能在年底前核准BioNTech和莫德納疫苗這兩款疫苗。

(中時 )