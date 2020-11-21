【政新鮮】府院年輕人「丁丁」有共通點 宅神狠酸：私生活混亂 (影音／中時新聞網)

因政院發言人丁怡銘引發的牛肉麵風波而聲名大噪的《皇家傳承牛肉麵》，卻在挺過萊牛指控後，又遭檢舉調理包來自地下工廠，隨即遭到稽查，不僅民眾質疑還未秋後就算帳，「宅神」朱學恒也在臉書大酸「得罪了方丈還想走？沒那麼容易」。

萊牛烏龍風波剛過，但距離丁怡銘還不到一個禮拜，《皇家傳承》遭民眾檢舉調理包來自地下工廠，甚至傳出拒絕稽查一事，引發民眾質疑「查水表」，朱學恒也在臉書引用電影《食神》名句：「方丈為人很小心眼的」，「上一個得罪方丈的人從13歲到現在鬍子都白了」、「得罪了方丈還想走，沒那麼容易」。

網友也紛紛留言：「方丈真小氣，有陰謀的味道」、「追殺的太針對了，手法太粗糙」、「還有人酸店家太高調的，專門檢討被害者，為了黨意是非不分」，但也有綠營支持者嘲諷「得罪侯友宜真恐怖，不然為什麼是侯查呢」，卻遭朱學恒反嗆「哈哈哈，不知道檢舉的市民姓什麼呢」，網友則附和「可能檢舉人姓丁或是蘇吧」、「好一個接獲民眾檢舉！新北市不辦就黑侯，新北市辦了就借刀殺店家......好厲害的民眾」。

針對調理包來自地下工廠以及拒絕受檢一事，總經理陳家斌也表示都有照流程申請，紙箱包裝也都有寫明地址，如果是地下工廠應該不會那麼容易被查到。陳家斌指出，拒絕受檢的1樓為食品加工區，但稽查員當時未穿戴特製防護服，為防食材受汙染，才會表示不便進入，已經約好日期接受檢查。

就說方丈為人很小氣的 抹黑了你不跟你道歉也就算了 上一個得罪方丈的人從十三歲到現在鬍子都白了還在這 得罪了方丈還想走沒那麼容易~~~ https://udn.com/news/story/7320/5032320 由朱學恒的阿宅萬事通事務所發佈於 2020年11月20日 星期五

(中時新聞網)