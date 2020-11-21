民進黨台北市議員王世堅之前透露，蘇貞昌領完年終後，就要下台。總統府發言人張惇涵已對此澄清說，總統充分信任蘇貞昌及其領導的內閣團隊，目前無內閣改組規畫。民進黨立委高嘉瑜表示，相信確實有些人可能希望他下台，所以一直放這樣子的風聲；而對蘇貞昌最有利的就是把執政弄好。沈富雄立馬回說，very good…A+的民進黨員。

沈富雄在政論節目《少康戰情室》中開玩笑說，高嘉瑜要當「沈富雄第二」不容易，還說真的錯看了高嘉瑜，她就是不夠勇敢，怎能跟他畫上等號，還不夠功力，稱自己批民進黨比高嘉瑜更厲害。

主持人要高嘉瑜趕快辯護一下，展現自己有幫民進黨講話，高嘉瑜笑著表示，蘇院長是不是要下台這件事，其實是一直在傳。從蘇院長上任到現在，這就是一個一直在捕風捉影的消息。但是蘇院長至少上任以來的表現，確實滿意度不錯，不管是防疫等等的這些成果，大家是有目共睹的，所以到現在為止，她相信確實有一些人可能希望他下台，所以一直放這樣子的風聲。

高嘉瑜指出，對民進黨來講，如果執政有上軌道，穩定當然是必要的。那下一階段當然就是秋冬之後的疫苗問題，或者是明年的經濟問題，這些是我們未來要去面對的，所以我們的執政團隊能夠把這個處理好，這是執政現在最當務之急。

高嘉瑜認為，不是把這些政治鬥爭拿來在檯面上渲染，其實對民進黨執政沒有幫助，對於蘇貞昌最有利的就是把執政弄好，把成績表現出來，這就是對他的人生最好的一件事。沈富雄此時立馬回說，very good…A+的民進黨員。

(中時新聞網)