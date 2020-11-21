第12屆重光盃全國少棒錦標賽今（21）日開幕，首度參賽的台北市立農國小陣中擁有「六金釵」，儘管開幕戰以0比7不敵高雄市壽天國小，它們可是「棒球金字塔」當中非常重要的基層隊伍。

立農國小位於北投，與北投國中、北士商都有合作，替當地的孩子提供許多打球的機會，尤其校方的開放態度，男生可以打壘球、女生也可以打棒球，讓學生發展出更多可能性。

「我們一直都在替棒壘扎根，現在U12的選拔賽也是男、女混合，代表這是趨勢，而男、女生也可以互相幫忙」。本身就是女棒國手的立農總教練廖妍涵說。

廖妍涵笑說，國小這個階段，兩性沒有太大差別，「確實男生的情緒來得快、去得也快，女生就要比較注意，也需要時間，但其實多鼓勵一下，小朋友很快就忘記挫折了。」

立農是體育班制，不過絕大多數還是吸收在籍地學生，廖妍涵笑說，有些台北市的小女生確實比較嬌，「不過進入球隊後就是一視同仁，平常的生活教育包括掃地、曬衣服、打飯，大家都要做，從小就要學會公平。」

近年女子棒球盛行，還有女子棒球推廣協會在各地推廣女棒，廖妍涵表示確實讓女孩子與家長參與的意願高出不少，「以前女生國小打棒球，國中就只能打壘球。現在觀念進步很多了，站在基層的角度都是好事。」

重光盃邁入第12年，立農首度參賽，讓以往幾乎只在北部打比賽的他們有更多磨練機會，「主要還是希望他們出來看看，因為我們很少在全國性的盃賽經驗，想讓小朋友知道自己實力其實還算不錯，這對身心教育也是很好的。」

(中時 )