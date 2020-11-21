高雄市壽天國小是南部傳統勁旅，也是2010年首屆重光盃冠軍（當年為縣市合併前的高雄縣），不過近年他們「撿」到一位「練武奇才」，他是六年級的隊長孫尉哲，連擁有30年執教經驗的總教練鄭英俊都覺得神奇。

「一開始是相中孫尉哲的身材，後來才發現這個小朋友實在有夠『單純』。」鄭英俊笑說：「連他的父親都覺得他不是很聰明，我跟他講話也覺得常常文不對題，但其實他是個很乖、很認真的小孩子，而且很有禮貌。」

1、2年前孫尉哲只是個常睡到中午、沒有運動細胞、連1000公尺都跑不完的普通國小生，現在已經是175公分、可以跑8000公尺、體格稱得上厚實的小棒球員，重光盃首日對上北市立農國小單場雙響炮、4分打點，包括提前結束比賽的再見陽春炮，技驚四座。

「說真的，棒球救了這個孩子。」鄭英俊透露，孫尉哲的父親是模板工人，假日常帶著他去工廠、鐵皮屋上班，就是希望讓他明白賺錢不容易的道理。

既然是「練武奇才」，很多地方跟一般人當然不一樣，孫尉哲沒在看職棒，一切靠教練與自己摸索，「我真的是今年才開竅，比較抓得到揮棒時機，但我其實比較喜歡投球。」他笑說。

儘管不看職棒，孫尉哲倒是有偶像，是前旅美、韓投手，今年中華職棒味全龍選秀狀元王維中，「之前去斗六棒球場的訓練營，王維中前輩當關主，沒有跟他講到話，但覺得他很帥，很有氣勢，希望以後能跟他一樣。」

鄭英俊笑說，孫尉哲個性單純，但現在他心中的棒球火已經被點燃，「那股熱情已經澆不熄了，現在叫他打包回家，我看應該也趕不走了。」

(中時 )