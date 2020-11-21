水情吃緊！今年梅雨季提早結束、沒有颱風直接撲台，導致水情吃緊，經濟部與農委會日前已宣布今年二期作桃竹苗地區1.9萬公頃停灌，外界關注明年一期作是否會停灌，農委會農田水利署表示，目前嘉南地區水情不樂觀，很有可能會停灌，依目前初擬的停灌補償，農民至少會領取到8萬1000元補償。

農委會農田水利署署長蔡昇甫表示，目前宜蘭、花蓮、台東、高雄及屏東水情樂觀，而雲林、彰化及南投等地透過精準灌溉、輪灌等抗旱措施也可因應，但嘉南地區的1.8萬公頃灌區水情不樂觀，可能在本星期三的會議上會宣布明年嘉南地區停灌，至於台中、苗栗、新竹及桃園等區共4.2萬公頃灌區目前仍待觀察，預計在12月中下旬會決定明年一期作是否停灌。

蔡昇甫說，依目前初步擬定，若明年農民改種植綠肥、農糧署獎勵作物等每公頃可領取8萬8000元補償，若農民決定翻耕或種植其他作物則可領取8萬1000元補償，但僅針對水庫灌區內農地補償，若農民原本就是透過河川灌溉等就不予補償。

蔡昇甫提及，除了針對農民外補償外，此次針對育苗業者、代耕業者、稻穀烘乾業者也會有補償，育苗業者初擬每公頃2000元、代耕業者則依機具不同每台機具可領取從10萬至20萬元不等補償、而烘乾業者則可領取每公噸300元補償。

至於外界憂心是否會影響我國糧食安全，蔡昇甫強調，目前公糧庫存仍有9個月，而預計至今年年底時，會有12個月糧食庫存，「民眾不用擔心」。

(中時 )