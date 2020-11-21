國防部證實 美艦航經台海 共機騷擾我西南空域 20:032020/11/21 中時 楊孟立 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （國防部提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國防部今日表示，美驅逐艦乙艘，由北向南航經台灣海峽後，續往南行駛。 國防部指出，美艦經台灣海峽南駛期間，國軍運用聯合情監偵作為，全程掌握我周邊海、空域相關動態，狀況均正常。 此外，中共解放軍運-8技術偵察機、運-8反潛機今天進入我西南空域，空軍派遣巡邏兵力應對、廣播驅離，並以防空飛彈追監。 (中時 ) #國防部 #台灣 #共機 #美國 #空軍 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美環保署長12月將訪台 紐約時報轟浪費公帑 藍白批綠大內宣 04:102020/11/21 焦點要聞 環時社評：中方擬加入CPTPP 亞太具建設性 世界就是光明 09:152020/11/21 兩岸 共機不斷出現台灣西南海域 空軍退役中將爆真正目的 01:272020/11/21 政治 習表態 積極考慮加入CPTPP 04:102020/11/21 政治要聞 出現2例新冠確診 浦東新區周浦鎮明天華城小區列為中風險地區 10:462020/11/21 兩岸 逾六成在中美企 對未來樂觀 04:102020/11/21 全球財經 台美簽國務院級MOU 布局印太 04:102020/11/21 財經要聞 大陸表態積極考慮加入CPTPP 網酸：現在民進黨的雞蛋要放哪 16:052020/11/21 政治 兩岸超限戰開打 04:102020/11/21 時論廣場 結盟高千穗町 花蓮同舟共渡傳情 04:102020/11/21 地方新聞 政治熱門新聞 陳耀祥關中天、挺公廣 劉寶傑怒飆髒話：滿嘴仁義道德！ - 政治 女權鬥士來了！柯P讚陳珮琪遭范雲怒罵 民眾黨4字回擊完爆 - 政治 超過4萬人的民意 罷免黃捷二階連署數曝光 王浩宇「輸了」 - 政治 蘇貞昌的下一步 沈富雄又要開賭盤尹乃菁驚 - 政治 高嘉瑜被問到蘇貞昌下台傳聞這樣說 沈富雄竟叫好 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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