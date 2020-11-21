國防部今日表示，美驅逐艦乙艘，由北向南航經台灣海峽後，續往南行駛。

國防部指出，美艦經台灣海峽南駛期間，國軍運用聯合情監偵作為，全程掌握我周邊海、空域相關動態，狀況均正常。

此外，中共解放軍運-8技術偵察機、運-8反潛機今天進入我西南空域，空軍派遣巡邏兵力應對、廣播驅離，並以防空飛彈追監。

(中時 )

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