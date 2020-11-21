（台積電創辦人張忠謀代表總統蔡英文出席2020年APEC經濟領袖視訊會議，並出席記者會。圖／彭媁琳攝）

台積電創辦人張忠謀於APEC經濟領袖會議中，發表3分鐘英文演說，他除了分享台灣對抗疫情的成果，也提到台灣在全球供應鏈扮演相當重要的一部分。

總統府今日舉行APEC會議後記者會，張忠謀表示，他在經濟領袖會議中提到，數位科技無疑地在控制疫情上發揮了重要的功效，人工智慧也是數位科技領域中的一個分支，也因為數位科技，才讓各國領袖能進行線上會議。

張忠謀也強調，全球目前沒有任何單一經濟體擁有完整的數位科技供應鏈，事實上，沒有一個經濟體能夠負擔一個完整的數位科技供應鏈，並且同時具有國際競爭力，而中華台北在全球供應鏈扮演相當重要的一部分。然而，中華台北在這個供應鏈中擁有了相當重要的一部份，從半導體製造設備、半導體設計和半導體製造，一直到系統工程及組裝都包括在內。

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