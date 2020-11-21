P. LEAGUE＋聯盟執行長陳建州「黑人」身高較高，與台中市長盧秀燕受訪時，「貼心」禮貌的張開雙腳降低身高，模樣可愛。（盧金足攝）

台中市政府運動局與福爾摩沙籃球發展協會及P. LEAGUE＋職籃聯盟攜手合作舉辦季前熱身賽台中站。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕為球賽開球，站在高個子的球員中間，出現最萌身高差。（盧金足攝）

盧金足／台中報導

台中市政府運動局與福爾摩沙籃球發展協會及P. LEAGUE＋職籃聯盟攜手合作舉辦季前熱身賽台中站，21日起一連兩天在國立台灣體育運動大學體育館開打，吸引球迷熱情參與。市府盧秀燕擔任球賽開球員，站在這麼多個子高的「高」手之間開球，她說「真的是新體驗！」

盧秀燕今日到場為賽事開球，力挺職業籃球賽事表示，市府將持續打造台中「酷城市」，歡迎各地民眾到台中看比賽之餘，也順道來一趟台中輕旅行，感受台中美好。

外界關切台中是否會成立城市隊，是否要打賭預測這次哪一隊會贏球？盧秀燕說，市府竭誠歡迎有熱情為運動支持的企業一起來努力，盼有機會成立屬於台中的球隊。

日前在職棒冠軍賽與副總賴清德打賭輸球，這次是否要再對預測勝利隊伍？她說，這次就先不打賭，四支球隊她都有認識的朋友，手心手背都是肉，不過未來若台中有球隊，一定力挺自己城市的隊伍。

她今天除了觀賽，也帶著台中伴手禮蜜麻花，為各隊球員加油打氣，也歡迎球員賽事結束後，到台中各地走走。

「力挺酷運動！」盧秀燕表示，打造台中酷城市，市府積極協助許多運動賽事到台中舉辦，希望讓更多市民能夠欣賞到更多運動，得知P. LEAGUE＋職籃聯盟要舉辦熱身賽，運動局積極與職籃合作，邀請球員到台中交流，未來也希望能有更多合作機會。

P. LEAGUE＋聯盟執行長陳建州表示，很開心到台中舉辦熱身賽，感謝盧秀燕與市府的協助，希望能透過運動賽事吸引人潮、帶動觀光，他也在盧秀燕推薦下，提早到台中來品嘗許多在地美食。

陳建州未來期盼與市府持續合作，從產官學面相互配合，讓下一代能夠享受更優質的運動環境

運動局表示，全國民眾睽違已久，終於等到新職業籃球聯盟成立，P. LEAGUE＋職籃聯盟背負全國球迷的期待而誕生，是台灣籃球發展的新紀元，感謝P. LEAGUE＋聯盟與福爾摩沙籃球發展協會等多單位支持下，一步一腳印走到今天，台中很榮幸能成為熱身賽的主辦城市，與在場所有球員、球迷，見證這歷史性的一刻。

市府積極推廣各項運動，其中籃球運動，今年台中已辦理包括3X3.EXE聯盟賽、國泰NBA3對3籃球賽、中區大學籃球聯賽、耕德盃籃球賽等多場賽事，並與台新夢想家合作成立台中市夢想家青年隊，培養在地籃球員。

如今台新夢想家也以台中、彰化雙主場征戰職籃賽事，看到籃球在台中逐步發展，市府將持續與各界合作，讓籃球在台中越來越蓬勃。

運動局表示，P. LEAGUE＋熱身賽今日由桃園領航猿對台新夢想家，富邦勇士對新竹攻城師，22日則是新竹攻城獅對桃園領航猿，台新夢想家對台北富邦勇士，兩日比賽時間均為首戰下午2時30分，第2戰於下午5時進行。

(中時 )