健行科大在109學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽即將尋求3連霸，21日預賽第2戰對上國立體大，竟然意外落後了半場，在下半場修正防守策略後才和國體展開拉鋸，而國體在讀秒階段發生要命失誤，拱手讓出勝利，終場健行以78比74率先2連勝。

健行在預賽首戰面對上屆公開二級晉升的中原，直到第3節後段才將比數拉開，今天又陷入苦戰，次節一度落後達15分，下半場才扭轉局勢。總教練劉孟竹認為，連兩戰都贏得幸運，「國體不只上半場打得好，整場比賽都打得很有競爭力，加上他們今天太準了，尤其讀秒拆彈的成功率大概有9成。」

儘管成為本季UBA首支2連勝球隊，健行在第1階段面臨團隊磨合時間不足及傷兵太多的問題，劉孟竹表示，這階段只能以戰養戰，並預告會在第二階段「看到不一樣的健行」。而因目前球隊「兵源短缺」，主力球員責任更重，此戰甚至只用了8名球員。

在高錦瑋因傷缺陣期間，谷毛唯嘉獨扛控球，昨天上場30分鐘，今天則打滿全場，賽後直呼「超累！」但他也提到，再辛苦也要撐完第1階段，「後面錦瑋回來，我和球隊就不會這麼辛苦。」

谷毛唯嘉今天單場攻下28分，寫下UBA個人生涯單場新高，另有6籃板、4助攻和6抄截，他透露，自己在比賽中沒有特別注意拿了幾分，而為了提升投籃命中率，平時就有下苦功，除了球隊的訓練之外，每天早、晚還會花一到兩小時練投。

至於文化大學昨在預賽首戰不敵國體，今天碰上同樣還未開胡的台北市立大學，外線手感冷冰冰，全場三分球45投僅中7，打得格外辛苦，但最終仍在最後關頭頂住壓力，以72比67勝出，首勝入袋。

(中時 )