台灣國片《孤味》入圍第57屆金馬獎7獎項，其中呼聲最高的最佳原創電影歌曲〈孤味〉，貫穿整部電影，感動許多影迷：今（20日）晚分別飾演女主角老年和青年的陳淑芳（淑芳阿姨）和于子育（琇琴），特地合作〈孤味〉一曲，兩人一開口網友全泛淚。

琇琴和淑芳阿姨合作表演〈孤味〉，轉戰電視圈的琇琴已鮮少公開唱歌，她一開口能聽到細膩的歌聲，還有穩定的氣場，和當年「錦繡二重唱」時一樣有實力；而眾人原以為淑芳阿姨要獻唱，當她緩緩念出口白，瞬間打動許多人心。

有網友注意到，徐若瑄看這段表演時也哭了。(圖/ 記者廖映翔攝)

不少網友紛紛大讚，「這首歌很打動人心」、「超愛這樣的安排」、「看過電影看到這段超想哭」；還有人注意到，《孤味》監製女神徐若瑄看這段表演，也忍不住落淚。

金馬57今晚在台北國父紀念館舉行，因為去年金馬獎頒獎典禮首次沒有主持人，意外獲得一片好評，典禮節奏流暢沒有歹戲拖棚更被激讚「質感提升」，因此今年一樣延續沒有典禮主持人的模式；不過，仍然有星光大道主持人，由女星楊千霈和男星林鶴軒擔任。

從9月30日公布入圍名單後，台片今年產量高類型又多元，金馬執委會執行長文天祥也表示評選都很順利，但劇情長片的名單都太優秀，可以說是「死亡之組」，最後才確定由《同學麥娜絲》、《手捲煙》、《日子》、《親愛的房客》和《消失的情人節》角逐；另外在演員方面，有不少人氣演員卻成了遺珠，包括李康生、楊祐寧和柯震東，而最特別的是男配角入圍之一金玄彬，是第一位提名金馬獎的韓國演員。

(中時新聞網)