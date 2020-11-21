原PO貼出訊息內容，覺得自己彷彿遭到閨蜜背叛。(圖擷取自Dcard)

「三人行玩好是SHE，玩壞是甄還傳」，一名女大生心碎表示，日前閨蜜向自己借電腦，但卻忘了登出信箱，便發現她和另一位好友竟私下相約出遊，並把自己排除在外，兩人各自用不同理由拒絕自己的邀約，讓她傷心欲絕的說：「以為是閨蜜，其實是工具。」

女大生在網路論壇「Dcard」上發文指出，自己有2位相當要好的閨蜜，就在上星期她主動邀約假日時一同去參加嘉年華樂園，但一個人說有事，另一個則說剛好碰到家庭旅遊都無法參加，原PO也只能作罷，「好吧沒關係，改天再去。」

直到日前其中一位閨蜜電腦壞掉，向原PO借電腦使用，「情同閨蜜借電腦當然好」她便二話不說的豪邁答應。翌日，原PO在使用電腦時發現訊息欄跳出閨蜜的信箱通知，仔細一看才發現竟然是訂房明細圖片，內容還寫著，「幸好沒有找XXX(原PO名)」。讓她心如刀割，「看完的當下我只覺得很難過，這是背叛嗎？我不知道，這足以讓友情破碎嗎？我也不知道。」

心碎的她事後才想起，「我才發現是自己蠢，她們總是有聊不完的話，要去哪裡第一個都是想到彼此。」最後更說自己就像工具人一樣，狠狠的被利用了。貼文發出後網友也紛安慰，「沒事，藉由這次讓你看清也是不錯，至少你不用在一頭熱下去」、「記得出了社會你只會遇到越來越多的這種假面人，所以首先要好好的愛自己」、「三個人尷尬的相處還不如自己一個人待著。」

(中時新聞網)