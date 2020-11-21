亞太經合組織（APEC）第27次領導人非正式會議20日通過「APEC2040太子城願景」，其宗旨是到2040年建成一個開放、活力、強勁、和平的亞太共同體。大陸商務部國際經貿關係司今聲明稱，中國將與APEC各方加緊推動「亞太自貿區」進程，力爭在新願景期間，建成全面、高水平、惠及區域人民和商界的亞太自貿區。

大陸商務部表示，本次APEC會議正式通過指導APEC未來20年合作的「APEC2040太子城願景」。其宗旨是到2040年建成一個開放、活力、強勁、和平的亞太共同體，實現共同繁榮。而RCEP正式簽署，CPTPP生效，為深入推進亞太區域經濟一體化提供了更清晰的路徑。

大陸商務部稱，在當前多邊貿易體制陷入嚴重困難的情況下，中國正以實際行動支持以WTO為核心的多邊貿易體制，包括推動儘快任命WTO新任總幹事，解決上訴機構危機。還將與APEC經濟體一道以能力建設、資訊交流等務實合作，推動WTO各領域的談判進程。

亞太自由貿易區(Free Trade Area of the Asia Pacific；縮寫：FTAAP)，構想由加拿大代表在2004年APEC企業諮詢委員會第二次台北大會中所提出。2010年橫濱APEC部長級會議上，與會部長表示，將在各國之間43項雙邊及小型自由貿易協定的基礎上，在亞太地區建立自由貿易區，並發表「橫濱宣言」。

(中時 )