現身自由廣場 蔡衍明：反對萊豬進口 盼政府讓人民安居樂業。（中時新聞網）

旺董到場挺中天 群眾沸騰喊：董事長加油

中天新聞台換照被駁回，外界痛批蔡政府讓台灣民主蒙羞，為表達捍衛言論自由。今晚7點多，旺旺集團董事長蔡衍明抵達自由廣場，他在台上除感謝群眾支持外，也表示要讓中天人出門能夠抬頭挺胸、光明磊落;蔡衍明並呼籲政府官員，應該要讓老百姓能夠安居樂業。此外，蔡衍明並公開表態，反對蔡政府進口含萊克多巴胺的美豬。

蔡衍明說，很感謝大家這麼支持，他並一度哽咽，感動到說不出話來，「這是我第一次站在舞台上講話，以前我講話的機會，都是在同仁面前，如果講不順請大家原諒」。

蔡衍明表示，他之前是因緣際會進來媒體，但不知道「媒體就是政治」，所以今天才走到這個地步。他坦言，10月26日他出席換照聽證會的目的，是要讓大家知道，他要捍衛旺旺中時新聞工作者的尊嚴，和中天新聞台生存的權利，「2012年遇到反媒體壟斷抗議，大家喊『你好大、我好怕』，現在不知道是『誰好大、我好怕』」。

蔡衍明更直言，2012年他不知道有那麼多人反對他，但他也沒做錯什麼事情，他沒有帶什麼人進入到媒體，只有他的兒子，「這叫我操作媒體？」同時，他也說，自己的理念很簡單，就是「真道理性，真愛台灣」。

對於中天屢屢遭外界攻擊「賣台」，蔡衍明也大吐苦水表示，自己不曾為了自私自利，賺沒良心的錢，「我哪裡對不起台灣？」，他是要讓中時媒體的人能夠抬頭挺胸、光明磊落。「我有做什麼不對的？大家都有看到，中天有播哪條是假的？有就講出來啊，沒有的話，怎麼說我們做假新聞？」。

蔡衍明表示，即便政府把大陸當敵人，那也要知己知彼，怎麼都只能說人家不好的？他強調，兩邊都好，台灣才會更好。他並表示，他自己做人很簡單，愛台灣就希望當官的人，要讓台灣人日子過得好。

(中時新聞網)