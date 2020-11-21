第57屆金馬獎頒獎典禮今（21）日在台北國父紀念館舉行，星光大道喜紅毯藝人紛紛爭奇鬥艷，連平日穿著保守的黑嘉嘉也大尺度造型走紅毯。

「圍棋女神」黑嘉嘉受邀擔任第57屆金馬獎入圍最佳劇情長片《消失的情人節》引言人，也一起與劇組《消失的情人節》男主角劉冠廷、女主角李霈瑜（大霈）一起步上紅毯，之前受訪時就表示很容易跌倒，也曾搭飛機出關時就跌倒，走紅毯時會穿高跟鞋真的會害怕。

黑嘉嘉穿的是詹朴2021的春夏禮服旗袍領綁帶洋裝，搭配VanCleef & Arpels 梵克雅寶Alhambra全鑽耳環、戒指及腕錶，穿上香奈兒真絲羅鍛瑪莉珍高跟鞋走紅毯。(圖/廖映翔攝影)

黑嘉嘉出席金馬獎穿的服裝是詹朴2021的春夏禮服旗袍領綁帶洋裝，雖然正面全黑轉身後背部是全裸，僅用4條細線固定，這是黑嘉嘉首次在以裸露的造型呈現，而她的黑色禮服也搭配VanCleef & Arpels 梵克雅寶Alhambra全鑽耳環、戒指及腕錶，穿上香奈兒真絲羅鍛瑪莉珍高跟鞋走紅毯。

黑嘉嘉為金馬獎首次背部全裸。(圖/廖映翔攝影)

黑嘉嘉出席金馬盛會開始減肥，前二周有配合168斷食及運動成功瘦下3公斤，但覺得瘦就開始放縱吃了炸雞、薯條，沒想到就胖回來，哀怨的說「超過25歲以後真的很容易變胖。」；不管黑嘉嘉變的如何，粉絲們在PTT留言「超正」、「我愛你」、「太仙了啦」。

(中時新聞網)